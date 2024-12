Pianetamilan.it - Milan, i giocatori in scadenza: facciamo il punto su Davide Calabria

Quello dei rinnovi è certamente un tema molto caldo in casa. Sono diversi, infatti, irossoneri al centro dei rumors di mercato e trattative per il prolungamento del proprio contratto. Non possiamo, dunque, non parlare di. Il terzino italiano è legato al Diavolo fino a giugno 2025.ilsulla situazione. La stagione dinon sta andando molto bene. Poco spazio fra i titolari e alcuni infortuni che lo hanno tenuto ai box. Il suo futuro sembra così appeso a un filo. La trattativa tra le parti non sarebbe ancora iniziata e pare che l'ipotesi di un addio a parametro zero si avvicini sempre di più. Dopo 10 lunghe stagioni,potrebbe lasciare il, lo stesso club nel quale è cresciuto dal 2007. Dalle giovanili alla Prima squadra, con l'esordio avvenuto il 30 maggio 2015 durante una sfida fra i rossoneri e l'Atalanta.