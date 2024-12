Pianetamilan.it - Il 2024 di Leao: segnali di definitiva consacrazione?

Ilsi sta rivelando un anno straordinario per Rafael, l’attaccante portoghese del Milan che, dopo un periodo di alti e bassi, sembrerebbe aver ritrovato la sua forma, regalandosi e regalando ai suoi tifosi prestazioni molto positive. La stagione ha visto il giovane portoghese crescere ulteriormente, tanto che il 23 settembre, durante la partita contro il Verona, è stato chiamato a indossare la fascia di capitano del Milan, un onore che conferma il suo status all’interno dello spogliatoio. Il suo rendimento in campionato e in Champions League è stato molto positivo, con numeri che parlano chiaro. Come riportato da Opta,ha segnato ben 17 gol nel, stabilendo il suo record personale di reti in un singolo anno solare da quando gioca al Milan. Un traguardo che lo consacra come uno dei migliori attaccanti della Serie A.