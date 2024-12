Gran Sasso, soccorritori scesi a valle

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.18 Il gruppo di tecnici del Soccorso Alpino e di lavoratori, rimasto bloccato a Campo Imperatore,è riuscito a scendere a. Nonostante le condizioni in quota continuino ad essere proibitive, una breve pausa concessa dal forte vento ha dato la possibilità di utilizzare la funivia. Le ricerche dei due escursionisti dispersi bloccati da domenica ad alta quota riprenderanno appena possibile. I due sono rimasti per tre notti all'addiaccio dopo essere scivolati in un canalone. Uno dei due è anche ferito.