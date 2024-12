Napolipiu.com - Di Marzio: “Conte vuole Danilo e Fagioli, più un big dalla Roma”

Leggi su Napolipiu.com

Di: “, più un big”">L’esperto di mercato racconta i piani del Napoli per gennaio:Juventus agli obiettivi per difesa e centrocampo. In arrivo anche il giovane Hasa.Il Napoli si prepara a un mercato di gennaio importante. Secondo quanto rivelato da Gianluca Disul suo sito ufficiale, il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.L’esperto di mercato di Sky Sport ha svelato i dettagli della “letterina” di Antonio: “Il Napoli ha già cominciato a lavorare per rinforzare la rosa in vari ruoli. La richiesta del tecnico è dettagliata e tocca vari punti importanti: su tutti, un nuovo difensore centrale e un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle dei giocatori in rosa”.