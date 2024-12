Superguidatv.it - Beautiful non in onda, oggi 25 dicembre, quando tornerà su Canale 5?

Leggi su Superguidatv.it

Un’amara sorpresa attende i fans diche– 25– si collegheranno come di consueto su5 per seguire le vicende dei Forrester. La soap americananon andrà in, perché? per scoprire i motivi ein TV.si ferma per Natale e Santo StefanoLa soap più longeva della TV non andrà inné, mercoledì 25, né domani, giovedì 26. La decisione di sospendere la serie tv americana per le giornate di Natale e Santo Stefano è arrivata dai vertici di Cologno Monzese, che hanno così voluto dar modo ai tantissimi fans di trascorrere le festività in famiglia e con gli amici senza perdere neppure un episodio dell’amata serie. Siache domani quindi, i fansche si collegheranno come di consueto alla rete ammiraglia Mediaset non troveranno ad attenderli i loro beniamini.