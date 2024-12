Iltempo.it - "Verso l'accordo", così Ferragni può salvarsi dal pandoro-gate: cosa sa Lucarelli

Un "regalo" di Natale per Chiara, indagata come noto per truffa aggravata nel caso delBalocco? Ne parla Selvaggiache sul Fatto delinea quelle che potrebbero essere le mosse dell'imprenditrice e influencer. Le indagini a suo carico si sono chiuse a ottobre e secondo la giornalista l'ipotesi chepossa “saldare il conto” con la procura che potrebbe richiedere un'archiviazione è concreta. La truffa aggravata è un reato, sottolinea, che "in caso di remissione della querela della parte offesa non è procedibile d'ufficio (grazie alla riforma Cartabia). E siccome la parte offesa è solo e soltanto il Codacons, la palla è nelle sue mani", si legge nell'articolo. Già, il Codacons protagonista di tante battaglie con Fedez e la sua ex moglie. Secondo quanto riportaè in corso una trattativa tra l'associazione di consumatori e, che potrebbe portare, in cambio di un risarcimento corposo della sigla, al ritiro delle querele.