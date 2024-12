Thesocialpost.it - Sondaggi politici, colpo di scena dopo la sentenza Open Arms: chi sorride e chi invece si dispera

Come sono cambiate le intenzioni di voto degli italianila, che ha visto l’assoluzione di Matteo Salvini? Stando all’ultimoo realizzato da Swg per il Tg La7, proprio la Lega sarebbe il partito che più beneficia dell’esito della discussa vicenda, accompagnata da tantissime polemiche. I numeri dell’istituto premiano proprio il Carroccio (+0,4%), unico partito della maggioranza a crescere. In caloFratelli d’Italia, giù dello 0,2% e Forza Italia che perde lo 0,3%. Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa proprio nel giorno della VigiliaTra le opposizioni, stabile il Partito Democratico mentre risale il Movimento 5 Stelle (+0,3%).Tra i partiti minori avanzano dello 0,2% Italia Viva e Azione e Noi Moderati dello 0,1%. Mentre +Europa arretra dello 0,1%.