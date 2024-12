Ilfattoquotidiano.it - Setta ultra-ortodossa contro le forze di sicurezza in Guatemala che hanno liberato 160 ragazzini

Un gruppo-ortodossoledell’ordine in. Alcuni membri dellaLev Tahoraffrontato lediinper chiedere il rilascio di 160 minorenni a loro “sottratti” venerdì scorso durante un blitz della polizia. Una storia che ha tantissimi punti oscuri. Alcuni bambini erano stati portati via dai servizi sociali, ma sono stati rapidamente recuperati dalle autorità e posti sotto protezione giudiziaria come ha fatto sapere la Procura generale. Uno dei membri della, Uriel Goldman, ha detto che si tratta di “persecuzione politica e religiosagli ebrei ortodossi”.Goldman ha poi definito “false” le denunce chemotivato l’operazione in una fattoria nella località di Santa Rosa, dove la(creata negli anni ’80 e praticante di una formadi giudaismo, dove le donne indossano tuniche nere che le coprono dalla testa ai piedi) si è insediata dal 2016.