Pistoia, la festa dei giudici Uisp

, 24 dicembre 2024 – Una serata di celebrazione e riconoscimento si è svolta presso il Ristorante del Signorino di, dove idella città si sono riuniti per festeggiare un altro anno di attività. Con dedizione e competenza, questi professionisti garantiscono il regolare svolgimento delle gare podistiche, rappresentando un pilastro fondamentale per il mondo dello sport amatoriale. L’occasione è stata arricchita da un momento speciale: il compleanno di Mario Menci, figura insostituibile e instancabile, nonché fotografo dell’associazione ETS "Regalami un sorriso". La sua passione e il suo impegno per immortalare i momenti più significativi delle competizioni rappresentano un ulteriore esempio di solidarietà e dedizione. Un tributo va infine a tutti i, simbolo di altruismo e spirito sportivo, che offrono il loro tempo e le loro competenze in modo completamente gratuito, contribuendo con entusiasmo alla crescita del movimento podistico locale.