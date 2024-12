Tpi.it - Paesi Bassi: 5 condannati per gli scontri di Amsterdam con i tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv

Il tribunale diha condannato oggi cinque uomini accusati “atti di violenza e complicità” neglicontro idelTel, avvenuti nella giornata della gara con l’Ajax del 7 novembre scorso, in una serie di attacchi definiti “antisemiti” dal governo di Tel.Le pene inflitte dalla magistratura olandese vanno dai sei mesi di reclusione all’obbligo di svolgere lavori socialmente utili. La procura diaveva incriminato i cinque imputati per aver aggredito in strada ie incitato alla violenza in alcune chat di gruppo.La condanna più grave, sei mesi di carcere, è andata a un trentaduenne identificato con le iniziali S. O., che secondo la Procura diavrebbe avuto un “ruolo di primo piano” nelle violenze. Le immagini mostrate in tribunale mostravano l’uomo che prendeva a calci una persona bloccata a terra, ne inseguiva altre e prendeva a pugni altri passanti.