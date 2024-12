Ilrestodelcarlino.it - Moncaro, il Tar: avanti con la liquidazione coatta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto la richiesta dei liquidatori nominati dal Tribunale di Ancona di sospendere il decreto diamministrativa della, emesso il 25 ottobre scorso dal Ministero delle imprese e del made in Italy. È quanto ha indicato, ieri in una nota, il Mimit. "Ha prevalso la ragione e l’interesse comune a preservare l’attività produttiva della, come auspicato dalle forze sociali – si è letto nelle dichiarazioni del ministro Adolfo Urso –. La decisione del Tar conferma la correttezza dell’operato del Ministero sul piano amministrativo. Ci auguriamo che la Corte d’Appello, il prossimo 7 gennaio, prenda atto dell’ordinanza e degli elementi fattuali forniti, così che si possa procedere con larecuperando il tempo perso finora", ha aggiunto il rappresentante dell’Esecutivo nazionale guidato da Giorgia Meloni.