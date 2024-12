Bergamonews.it - Migranti e richiedenti asilo, pubblicati tre nuovi bandi per la ricerca di 1000 posti

Bergamo. Treper l’affidamento e l’accoglienza dei, per il periodo compreso tra il 1 febbraio 2025 e il 31 gennaio 2028. Questo quanto comunicato dalla Prefettura di Bergamo a seguito dell’incontro, avvenuto nelle scorse settimane, tra il Prefetto e i Sindaci e il Presidente della Provincia, le cooperative sociali, alcuni rappresentanti del terzo settore, Caritas e Croce Rossa al fine di promuovere ulteriori opportunità di accoglienza in un sistema, qual è l’attuale, che vede concentrate le strutture in pochi comuni sul totale di 243.La Prefettura in questi giorni ha pubblicato treper l’affidamento del servizio di accoglienza e gestione deidal 1 febbraio 2025 al 31 gennaio 2028, finalizzati alla selezione di più operatori economici con cui concludere Accordi Quadro, per un numero prevedibile diper l’intera provincia di Bergamo.