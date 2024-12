Ilrestodelcarlino.it - "Io, miracolata per due volte. Uno slalom tra i crolli"

Prima ha schivato un pino marittimo in piazza don Minzoni poi il grosso albero crollato in piazza Cavour, lato palazzo delle ferrovie. "Sono statadue– ha raccontato Giovanna, 53 anni, di Chiaravalle – questa mattina (ieri, ndr) ero nella zona di corso Amendola per motivi di lavoro. Ho attraversato piazza don Minzoni, saranno state le 9.30, avevo il cellulare in mano e lo stavo guardando quando ho sentito uno spazzino che mi urlava come un matto da dietro ’signora, signora, attenzione, vada via, si sposti’. Il tempo di accelerare il passo, voltarmi e ho visto cadere un grosso albero dietro di me. Mi è preso un mezzo accidente, sono rimasta un attimo paralizzata dallo spavento poi ho capito che ero stata molto fortunata, per un soffio quell’albero non mi è caduto addosso".