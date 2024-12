Bergamonews.it - Il 28 dicembre al Museo Caffi la presentazione del nuovo spazio interattivo

Bergamo. Il 282024, alle ore 11 alCivico di Scienze Naturali Enricoin piazza Cittadella a Bergamo verrà presentato unnella sala dedicata agli animali invertebrati.L’iniziativa si inserisce in una consolidata tradizione delche propone lungo il percorso espositivo numerosi spazi di approfondimento che permettono ai visitatori di osservare, sperimentare, interagire e conoscere direttamente alcuni reperti del mondo naturale. L’osservazione è il principale strumento del naturalista. Attraverso una semplice lente o ad occhio nudo si possono scorgere particolari e caratteristiche importanti per riconoscere gli animali o le loro tracce.In questo, insieme ad alcuni invertebrati da osservare, toccare e conoscere, sono disponibili due microscopi che consentono una visione fortemente ingrandita e distinta di campioni di dimensioni anche assai ridotte come piccoli insetti, le loro strutture ed apparati.