Lanazione.it - Fuga di gas, paura all’alba: 4 in ospedale per intossicazione da monossido, uno è grave

Piombino, 24 dicembre 2024 – Alba dia Piombino. L’allarme è scattato stamini, 24 dicembre, in via Cairoli per un malore. Sul posto i sanitari del 118 che hanno riscontratodadi carbonio. Attivati anche i vigili del fuoco che, sopo alcune indagini, avrebbero riscontrato unadi gas. Quattro persone sono state soccorse e accompagnate al pronto soccorso a Piombino: un uomo di 79 anni con l’auto medicalizzata del 118, la moglie di 77 anni e 2 pazienti non sintomatici con le ambulanze. Dopo un primo esame, sia il paziente piùche la moglie sono stati inviati alla camera iperbarica di Grosseto.e fughe di gas, l’esperto di Cna Firenze: “Quali sono gli impianti a rischio e come prevenire incidenti”