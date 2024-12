Ilrestodelcarlino.it - Festività, il calendario delle celebrazioni: Messa di mezzanotte in Duomo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Natale: ilper la diocesi è davvero fitto. Si inizia stasera con la consuetadiper celebrare la solennità del Natale del Signore con la celebrazione eucaristica officiata dal vescovo Morandi in; le Messe del giorno di Natale invece sono in programma alle 11.30 e alle 18 celebrate dal vicario, monsignor Giovanni Rossi. Domenica 29 dicembre, festa della Santa Famiglia di Nazareth, alle 16 ci sarà l’apertura dell’Anno Giubilare in diocesi presso la basilica di San Prospero con un mini-pellegrinaggio che si concluderà indove il vescovo Morandi presiederà la Santa. Il 31 dicembre in Ghiara, si svolgerà il consueto canto del Te Deum al termine della celebrazione18.30, mentre il primo giorno dell’anno nuovo alle 17.30, in piazza Prampolini, ci sarà l’omaggio alla Madonna con la deposizione di una corona floreale ai piedi della statua dorata che campeggia sulla facciata della cattedrale; a seguire lacon il canto del Veni Creator.