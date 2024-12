Iodonna.it - Crema per il viso, gel per le sopracciglia e lucidalabbra: la figlia di David e Victoria sa già il fatto suo in tema di beauty routine

A soli 13 anni, Harper Seven Beckham si propone come stella nascente del, dimostrando di aver ereditato il talento dalla madre,Beckham. In un recente video condisui social, l’ex Spice Girl ha “accusato” teneramente ladi averle rubato la trousse e di essersi cimentata in un trucco degno di una professionista. Il tutto, ovviamente, utilizzando alcuni dei prodotti di punta della lineaBeckham. La più giovane della famiglia Beckham ha rivelato così i segreti di un makeup fresco e luminoso, al costo non proprio banale di circa 225 euro circa.Beckham, storia di unaicon guarda le foto Il make up di Harper Beckham con i prodotti di mammaL’arte di un trucco impeccabile non è solo questione di prodotti, ma anche di tecnica e attenzione ai dettagli.