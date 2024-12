Ciclismo Van Schip al centro delle polemiche | la punizione è stata esemplare!

Leggi su Sportface.it

È arrivata una tremenda batosta per Jan-Willem van: il ciclista è andato incontro ad una severadopo quanto fatto. Jan-Willem vancontinua ad essere aldell’attenzione nela causa dei suoi comportamenti alquanto discutibili. Il campione olandese non ha ancora fatto ammenda dei suoi errori, vedendosi obbligato a fare i conti con nuovi provvedimenti disciplinari. L’ultimo in ordine di tempo, è arrivato giorni fa. Il declassamento non gli è bastato, infatti, Jan-Willem vanè stato punito con severità dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI). Dopo un’attenta analisi, la federazione ha voluto sanzionare il ciclista olandese con una squalifica di oltre un mese, la quale scatterà dal prossimo 27 dicembre 2024 per poi concludersi l‘1 febbraio 2025. A recitare un ruolo importante nella vicenda èdi certo la giuria, che ha condannato con fermezza il comportamento assunto da Jan-Willem vana margine degli degli ultimi Mondiali.