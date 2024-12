Sport.quotidiano.net - Carpi, anno da incorniciare. Il cammino da Prato a Rimini

Da, dal Tirreno all’Adriatico attraversando un 2024 da favola. È stato unsolare daquello che ilha salutato con il prezioso 0-0 colto domenica sera a. Dodici mesi vissuti a tutto gas per la squadra di Serpini che fra Serie D (42 punti in 17 gare, media di 2,47 a gara), Poule scudetto (un punto in 2 gare), Coppa Italia di C (ko a Salò) e Serie C (25 punti in 20 gare, 1,25 a partita) ha giocato 40 gare, con un eccellente bilancio di 19 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte, 61 reti segnate e 40 subite. In tutto sono 68 i punti conquistati, alla media di 1,7 a partita (1,81 di media tenendo in conto solo il campionato). Il percorso. A inizio 2024 ilsi era presentato al 5° posto, a -6 dal Ravenna capolista, divario che era diventato subito di -9 dopo il ko di, l’unico del girone di ritorno, e poi anche -11 dopo il l’1-1 casalingo col Borgo San Donnino della gara successiva.