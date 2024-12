Anteprima24.it - Benevento, Pd: “Segnaletica scarsa per i bus turistici, bisogna intervenire per evitare disagi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota della direzione cittadina del PD. “Episodio di queste ultime ore avvenuto nei pressi del ponte San Nicola, vede un conducente di un bus turistico in difficoltà, tanto che ha chiesto indicazioni per il terminal di Piazzale Venanzio Vari al fine di consentire ai propri passeggeri di scendere e raggiungere, poi, il Duomo. Bene che ogni tanto un bus arrivi in città, ma sarebbe corretto che codesta amministrazione con il proprio assessorato comunicasse ai vettori che lì non è più possibile sostare, ed in alternativa posizionarsi presso Piazza Cardinal Pacca o Piazzale Catullo. Mettendo da parte il fatto che abbiamo sempre sostenuto l’inadeguatezza dei due siti in quanto su Corso Dante la svolta è complicata e per raggiungere Piazzale Catullo la sede stradale è stretta, a questo si aggiunge che da qualunque parte si entri in città, non vi è alcuna segnalazione stradale che conduca agevolmente i bus verso queste soste, dall’amministrazione, scelte per i turisti che arrivano in città.