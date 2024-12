Secoloditalia.it - “Anatomia di un’ingiustizia”. Un libro riaccende la luce sul processo “dimenticato” all’ex ministro Landolfi

Uninfinito che si dipana tra accuse cervellotiche, pentiti fragilissimi, gogna mediatica e graticola politica. Poi la rinuncia alla prescrizione, la prima camera di consiglio con sorprendente ”fumata nera”, il ritorno in aula dell’unico accusatore e, alla fine, la sentenza-beffa. Al termine di un’odissea giudiziaria descritta come ”surreale”, e durata sedici anni, nel gennaio del 2023 l’exdelle Comunicazioni Mariodeve arrendersi al verdetto della Cassazione che dichiara inammissibile il suo ricorso contro la condanna a due anni inflittagli dalle Corti di merito per la corruzione di un consigliere comunale ”colpevole” di dimissioni a un mese dalla scadenza del civico consesso di Mondragone, sua roccaforte elettorale.esce pulito dalle accuse di collusioni mafiose e di favoreggiamento, ma non dal reato di corruzione.