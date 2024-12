Iltempo.it - Un albero crolla e schiaccia una 45enne. Esplode la rabbia: "Bimbi senza mamma"

Morire mentre si è al parco, seduta su una panchina, con i figli piccoli che si stanno arrampicando sul castello o dondolandosi su una altalena. Così è morta stamattina Francesca Ianni, 45 anni: la donna era seduta al parco 'Livio Labor' in via Massini a Colli Aniene quando una raffica di vento ha sradicato un platano cipressino che ha colpito in pieno la panchina e la donna. Ferita gravemente anche un'altra donna, Alessia Annibale, 45 anni, che è stata portata in codice rosso all'Umberto I: le sue condizioni al momento appaiono gravi ma stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Nulla da fare per lache è morta davanti agli occhi dei figli, affidati poi a un'amica nei momenti successivi alla tragedia in attesa che il padre tornasse dal lavoro. La donna viveva in Belgio e, secondo quanto apprende LaPresse, era nella Capitale per le vacanze di Natale.