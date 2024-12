Lanazione.it - Tregua Giani-Del Ghingaro. “La gara entro il 2025 per fare la via del Mare”

Viareggio (Lucca), 23 dicembre 2024 – Dopo la pace del frittino (di pesce), arriva l’armistizio (parlare di pace, al momento, appare assai esagerato) del barchino. O meglio del navicello. Quello di Puccini appena restaurato dal Parco e alla cui inaugurazione, sul Belvedere da poco riqualificato, si sono ritrovati fianco a fianco il sindaco Dele il presidente della Regione Eugenio. Sotto l’ala protettiva (o meglio l’ombrello protettivo dalla pioggerellina gelata di ieri) dell’assessore regionale Stefano Baccelli hanno nuovamente affrontato la vexata quaestio dell’asse di penetrazione e del mancato (per ora) finanziamento di 12 milioni della Regione. Fra il serio e il faceto entrambi hanno ribadito le posizioni già espresse sulla stampa negli ultimi due giorni. Ma con una mezza promessa se non proprio un impegno solenne preso da: “L’asse lomo e siamo pronti a finanziarlo, basta rivedere alcune cose del progetto, così come ci dicono gli uffici tecnici della Regione.