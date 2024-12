Ilfattoquotidiano.it - The Calabreser: la Calabria raccontata dall’arte di Giuseppe Talarico

È possibile un racconto partendo dalle proprie radici per parlare a tutti?è un artista che ha saputo trasformare le sue radici calabresi in un linguaggio visivo universale, capace di parlare al cuore e alla mente di chiunque osservi le sue opere. Nato nel 1986 in un piccolo paese della pre-Sila catanzarese, oggi vive e lavora a Reggio, dove il suo percorso artistico ha trovato una piena realizzazione. Cresciuto con il sogno di fare del disegno la sua professione,ha affrontato diverse tappe , passando dagli studi in Architettura a lavori poco gratificanti, fino alla svolta arrivata nel 2023, quando ha deciso di dedicarsi completamente alla sua arte. La sua firma più iconica è legata a The, un progetto nato come esperimento personale e diventato una piattaforma collettiva che reinterpreta lacon ironia e originalità.