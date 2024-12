Ilrestodelcarlino.it - Task force in campo per le festività: trovato un ragazzo con la droga

Non è passata inosservata la presenza degli agenti della Polizia in alta uniforme, sabato pomeriggio, nel cuore della città di Ancona. Una delle iniziative di controllo nell’ambito del monitoraggio del territorio per prevenire episodi di inciviltà o illegalità. Assieme a loro anche numerosi poliziotti che hanno attuato verifiche per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica con le pattuglie appiedate, nel tratto tra piazza Cavour e piazza della Repubblica: luoghi maggiormente interessati dall’aggregazione giovanile. Durante la giornata, i poliziotti hanno identificato 79 persone, tra le quali 22 con precedenti. Durante il servizio un 23enne è statoin possesso di una modica quantità di hashish (0.5 grammi), nascosta nella tasca del giubbino. Era in piazza Roma con gli amici. È stato segnalato all’autorità giudiziaria.