Scuolalink.it - Studente fuoricorso, il padre non è obbligato a pagare la retta: la sentenza della Cassazione fa discutere

La Corte diha stabilito che unnon èa continuare ale tasse universitarie del proprio figlioda diversi anni. La decisione è stata presa nell’ambito di un ricorso presentato dal ragazzo e dalla madre, che contestavano il mancato rispetto degli obblighi economici stabiliti in sede di divorzio. Il caso ha fatto emergere questioni rilevanti sul rapporto tra genitori e figli adulti, soprattutto in situazioni in cui i figli non dimostrano impegno concreto nel completare il percorso di studi. I dettagli del caso delloIl giovane, iscritto all’università dal 2009, non aveva ancora conseguito la laurea triennale, nonostante fossero trascorsi oltre sette anni dal termine standard previsto per il completamento del corso. Secondo quanto riportato dal Messaggero, ilaveva versato regolarmente il mantenimento ordinario, pari a 600 euro mensili, e aveva contribuito al pagamento del 70% delle spese straordinarie, incluse le tasse universitarie, fino al 2017.