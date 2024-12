Si addormenta mentre fuma una sigaretta | scoppia un incendio che uccide lei e la sua cagnolina

Leggi su Dayitalianews.com

Una donna di 49 anni, Angela Coratella, è morta ieri 22 dicembre in unche ha devastato la casa popolare di Settimo Torinese dove viveva. Una vicina di casa ha prontamente chiamato i vigili del fuoco, che pur essendo intervenuti tempestivamente non hanno potuto fare nulla per salvare la donna.L’Si sospetta che l’sia stato causato da un mozzicone dirimasto acceso e poi caduto sul materasso dove la donna dormiva. In poco tempo le fiamme si sarebbero poi propagate in tutto l’appartamento e la fuoriuscita del fumo ha preoccupato una vicina che abita al piano sottostante a quello dove viveva la donna, e che quindi ha deciso di chiamare immediatamente i soccorsi.I vigili del fuoco hanno portato fuori la donna e i sanitari dell’1-1-8 hanno cercato di rianimarla sul posto, prima di trasportarla in ospedale, ma per lei non c’era ormai più niente da fare.