Red Dead Redemption | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Finalmente, l’epico viaggio di John Marston arriva su PC in una veste rinnovata e completa. Rockstar Games celebra uno dei suoi titoli più iconici con una versione aggiornata, arricchita dal celebre DLC UnNightmare, che unisce il fascino del western a un’inedita atmosfera horror. Questo rilascio include tutti i contenuti della Game of the Year Edition, regalando ai giocatori un’avventura indimenticabile, perfetta per veterani e nuovi esploratori del selvaggio West.Prima di proseguire, avete già letto la nostradi Red2?RedAmbientato agli inizi del XX secolo, Rednarra il tentativo di riscatto di John Marston, un ex fuorilegge obbligato a rintracciare i membri della sua vecchia banda per salvare la propria famiglia.