Portolano in Libia. Dialogo e cooperazione con Tripoli

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano, è in visita ufficiale in, per una missione che riveste particolare significato nel quadro della proiezione italiana nel Mediterraneo., accompagnato dall’ambasciatore d’Italia inGianluca Alberini, è stato accolto all’aeroporto Mitiga didal generale Luigi Tufano, comandante della Missione bilaterale di assistenza e supporto in(Miasit).La, da oltre un decennio teatro di instabilità politica e conflitti interni, rappresenta una priorità strategica per l’Italia. La vicinanza geografica e le dinamiche migratorie, unite alla necessità di contrastare il terrorismo e favorire la stabilizzazione economica per mutuo interesse, rendono indispensabile uncontinuo tra i due Paesi.