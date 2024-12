Ilgiorno.it - Poliziotti e infermiera aggrediti al Triage del Pronto Soccorso

Leggi su Ilgiorno.it

Notte di follia, tra sabato e ieri, aldell’ospedale di Busto Arsizio dove è appena stato inaugurato il nuovo posto di polizia per garantire più sicurezza: quattro agenti e un’feriti. Un uomo e una donna, già noti per problemi di tossicodipendenza, si stavano picchiando e insultavano il personale. Alla vista degli agenti, li hannoe distrutto alcuni arredi. Nel frattempo alè arrivata un’ambulanza con a bordo un nordafricano che, in stato di agitazione, si è scagliato contro gli agenti. Icontusi hanno ammanettato i tre, ma la donna ha anche colpito con una forte testata un’: per lei è scattato l’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.