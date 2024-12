Ilfattoquotidiano.it - “Per la prima volta in 20 anni sono stato licenziato, ho saputo del mio allontanamento da un comunicato Rai”: Angelo Madonia rompe il silenzio sull’esclusione a “Ballando”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Un lunedìconvocato, la produzione mi ha parlato e mi ha dato più motivazioni sulla decisione. Io ho detto poche parole, ho accettato la decisione. Avrei potuto scegliere io il modo per comunicare la decisione che io non avevo preso. Per lain 20, alle mie figlie ho detto che avevo completato il lavoro nel migliore dei modi e ero contento così“,ilsulla sua esclusione a “con le Stelle“. Un triste finale, la relazione con la concorrente Sonia Bruganelli, gli scontri con la giuria, un rapporto non semplice con la sua ballerina Federica Pellegrini. “contento per il risultato che ha ottenuto Federica Pellegrini, mi sento partecipe. E per la vittoria di Bianca Guaccero e GiovPernice, uno storico allievo.