Quotidiano.net - Natale di speranza e conflitti: la situazione dei cristiani in Terra Santa, Ucraina e Siria

Leggi su Quotidiano.net

Innelle ultime settimane iavevano una grande: quella di festeggiare ilcon un accordo di pace o almeno con una tregua tra Israele e Hamas. Non sarà così. Come anche è un nuovodi guerra in. Insono combattuti tra la paura e la. Lo sguardo in questi giorni è soprattutto su Betlemme, la città dove si fa memoria della nascita di Gesù. "Betlemme è triste, vuota e silenziosa. Manca la presenza dei pellegrini, manca l'aria di festa", dice il vicario della Custodia di, padre Ibrahim Faltas. Ma non si può perdere la, tema centrale anche del Giubileo: "Spero che in questi giorni si realizzino i propositi di pace che sembrano definirsi a breve. Sarebbe il miracolo di Gesù Bambino", dice il francescano.