Meteo Umbria un Natale all’insegna di neve e gelo

Perugia, 23 dicembre 2024 – Dopo giorni di pioggia e, insi annuncia unassolato e freddo. Stando al Centro funzionale della Protezione civile regionale, per il 25 dicembre non sono previsti fenomenirologici significativi. Intanto, nella mattinata di lunedì una intensa nevicata ha interessato l'Appennino umbro-marchigiano, portando cumuli nevosi di diversi centimetri sulle vette più alte della catena montuosa.che è caduta anche nelle vallate, come ad esempio a Norcia e potrebbe tornare a manifestarsi anche nella notte della vigilia di. Sul fronte delle temperature, quelle registrate alle prime luci dell'alba sono state particolarmente rigide. A Castelluccio di Norcia il termometro è sceso ancora intorno ai -18 gradi.