Maltempo, allerta per raffiche di vento e neve fino a mercoledì prossimo

Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso dimeteo per venti forti cone mare agitato con possibili mareggiate, su tutta la Campania. I venti forti e il conseguente moto ondoso sulle coste esposte, stanno già caratterizzando il quadro meteo attuale, ma permarranno sul territorio regionale almenoalle 18 di25 dicembre.I fenomeni previsti evidenziano anche precipitazioni nevose intorno ai 500 metri di altezza, con apporti al suolo significativi e gelate, localmente persistenti.Il nuovo avviso perentra in vigore alle 18 di oggi, quando terminerà quello attualmente in essere con criticità Gialla per il possibile impatto al suolo delle precipitazioni di questi giorni.