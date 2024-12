Thesocialpost.it - “Ma che fai?”. Pernice a bocca aperta in studio, Bianca Guaccero interviene: imbarazzo totale a Domenica In

Leggi su Thesocialpost.it

“Giovà, ma che stai combinando?”.In ha riservato un momento diper Giovanni, grazie a una richiesta inaspettata di Mara Venier, ma è stataa intervenire per rimediare. Facciamo un passo indietro: ieri, i due erano ospiti della zia Mara per celebrare la loro recente vittoria nel programma di danza Ballando con le Stelle. Durante l’intervista, hanno condiviso particolari sulla loro relazione e sul percorso che li ha portati a conquistare il primo posto nella competizione.ha raccontato come sia nata la sua storia d’amore con Giovanni.Leggi anche: Siete tristi a Natale? Forse soffrite di “Christmas blues”: cos’è e come combatterloInizialmente, si sentiva attratta da lui, ma cercava di mantenere le distanze. “A lui già piacevo, ma io sono un po’ complessa, quindi lo allontanavo”, ha rivelato.