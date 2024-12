Formiche.net - L’ultima risata, i 100 anni del capolavoro di Murnau che racconta la vecchiaia

La sera del 23 dicembre 1924, alle 20.00, presso la sala Ufa-Palast am Zoo di Berlino, veniva presentato Der letzte Mann (L’ultimo uomo). Il regista, Friedrich Wilhelm, insieme a Fritz Lang, Robert Wiene, Karl Grüne, George Wilhelm. Pabst, Arthur Robison, Karlheinz Martin, Phil Jutzi, forma la squadra dell’espressionismo cinematografico tedesco, la felice stagione creativa, ricca di soluzioni stilistiche oltre che tematiche, iniziata all’indomani della fine della Grande Guerra, con il noto Il Gabinetto del dr. Caligari, (R. Wiene) e che terminerà, stroncata, nel 1933, con l’avvento del Nazismo., dueprima aveva realizzato Nosferatu (1922) che stava diventando già un classico in tutto il mondo. Nel 1927, trasferitosi a Hollywood, realizzerà un altro, Sunrise, con il quale otterrà due Oscar (regia e migliore attrice per Janet Gaynor).