Liceo Falcone di Bergamo | porte aperte ai neodiplomati

AlLinguistico “Giovanni” dile scelte deivedono in testa l’ambito di studi linguistico, preferito da un neo-diplomato “falconiano” su quattro (25%), al secondo posto il letterario (19%), al terzo sia lo scientifico (12%) che l’economico (12%). A seguire gli ambiti medico-sanitario (10%), artistico (5%) e altri. Qualcuno ha optato per gli ITS Academy e jobs Academy, mentre un buon 6% ha deciso di entrare subito nel mondo del lavoro. Il 2%, infine, si è proiettato verso percorsi di studi universitari all’estero.A presentare le scelte post-diploma 2024 è stata la dirigente scolastica Gloria Farisé, rimarcando “la solidità e validità della preparazione multidisciplinare offerta dal nostro, in linea con le necessità delle ragazze e dei ragazzi, con l’evoluzione del mondo del lavoro e della società, all’insegna di meritocrazia, personalizzazione dell’offerta formativa e valorizzazione dei talenti”.