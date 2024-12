Ilgiorno.it - La cultura resta aperta per le feste di Natale e Capodanno

Leggi su Ilgiorno.it

In occasione del periodo delle festività le Gallerie d’Italia, rimangono aperti nella giornata di santo Stefano, osservano l’orario ridotto il 1° gennaio e propongono l’apertura straordinaria nelle giornate di lunedì 23, lunedì 30 e lunedì 6 gennaio. Inoltre il 5 gennaio, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso è gratuito. Numerose le esposizioni temporanee, con nuove mostre aperte di recente da scoprire: dalla mostra Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento a Milano, alle mostre Sir William e Lady Hamilton e Andy Warhol. Saranno invece aperte anche il 25 dicembre e il 1° gennaio, nel pomeriggio, le mostre di Palazzo Reale, Pac, Mudec. Apertura straordinaria anche per la mostra “Tim Burton’s Labirynth“ in Fabbrica del Vapore. Il 1° gennaio sarà visitabile la mostra "Futurismo e graffitismo".