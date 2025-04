Davidemaggio.it - The Couple, Luca Tommassini e Francesca Barra opinionisti

Davide Maggio ha annunciato in anteprima glidi The, il nuovo reality di Canale 5 al via lunedì 7 aprile con Ilary Blasi, precisando che “non c’è la firma e non c’è ancora nulla di definitivo”. Oggi, infatti, registriamo un ‘aggiornamento’, che è risolutivo.Vi confermiamo la partecipazione del coreografo, che sarà opinionista in studio insieme a, giornalista e conduttrice, già volto di Mediaset (conduce 4 di Sera Weekend nell’access di Rete 4 insieme a Roberto Poletti).Simona Izzo impegnata in una nuova serieAlla fine non ci sarà, dunque, Simona Izzo e Davide Maggio vi spiega il motivo: ha preferito concentrarsi ed essere presente sul set di una nuova serie di Canale 5, della quale vi annunciamo l’arrivo in anteprima. Sarà sul set a breve, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, già diretti da Izzo e Tognazzi in Se Potessi Dirti Addio.