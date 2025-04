Lapresse.it - Gaza, il Nyt pubblica un video delle ambulanze colpite con luci accese

Il New York Times hato unche mostrae autopompe palestinesi contrassegnate e con le sirene di emergenzaquando si sono trovate sotto il fuoco israeliano aalla fine del mese scorso, dopo che un portavoce militare ha affermato che i veicoli “sono stati identificati mentre avanzavano in modo sospetto verso le truppe dell’Idf senza fari o segnali di emergenza”.Secondo le informazioni, ilè stato scoperto sul cellulare di uno dei 15 medici palestinesi uccisi nell’incidente e che, secondo l’Onu, sono stati sepolti in una fossa comune. Nella dichiarazione di questa settimana, il portavoce dei media internazionali dell’Idf, il tenente colonnello Nadav Shoshani, ha affermato che l’esercito “non ha attaccato casualmente un’ambulanza il 23 marzo” e che “in seguito a una valutazione iniziale, è stato stabilito che le forze avevano eliminato un agente militare di Hamas, Mohammad Amin Ibrahim Shubaki, che aveva preso parte al massacro del 7 ottobre, insieme ad altri otto terroristi di Hamas e della Jihad islamica”.