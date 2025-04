McKennie Tudor rivela in quale ruolo vede meglio l’americano | rivelazione del tecnico della Juventus Cosa ha confessato

McKennie, Tudor rivela in quale ruolo vede meglio l'americano: rivelazione del tecnico della Juventus. Cosa ha confessato in conferenza stampa

Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Roma e Juventus. Di seguito le parole del tecnico bianconero su Weston McKennie.

McKennie ESTERNO – «McK è un jolly che a volte può essere un problema ma qui è un vantaggio. Alcuni giocatori possono coprire tutti i ruoli e farli bene. Per me è un centrocampista, ma è un momento così con Cambiaso fuori. Abbiamo cambiato il sistema, ci sta che una parte può farla là. È forte, poi vedremo in futuro come utilizzarlo».

LA CONFERENZA STAMPA DI Tudor ALLA VIGILIA DI ROMA-Juventus

