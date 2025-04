Tvzap.it - Due uomini investiti sui binari: circolazione in tilt in Italia

Tragedia ferroviaria in, duesuiin– Un uomo è morto investito da un treno stamani, sabato 5 aprile 2025. La persona è stata presa in pieno da un Frecciabianca sulla linea Roma-Genova. La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 10.30 tra le stazioni di Santa Severa e Santa Marinella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Civitavecchia e la stessa polizia ferroviaria. Purtroppo non l'unico incidente di oggi. Tragedia ferroviaria in, duesuiinUn uomo è morto investito da un treno, un Frecciabianca dove a bordo si trovavano 400 persone.