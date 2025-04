Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Crotone 0-0 LIVE: provano a farsi vedere i bianconeri, gran tentativo di Afena-Gyan

di Marco BaridonGen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di Serie C 2024/25(inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – LaGen torna in campo per puntare i playoff. Contro il, quarta forza del girone C, sarà quasi obbligatorio guadagnare i tre punti.news24 segueil match.L’INTERVISTA ESCLUSIVA DINEWS24 AD ALESSANDRO PIETRELLIGen0-0: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – CominciataGen.3? Prima occasione per il– Daffara sbaglia il rinvio dai pali, Ricci controlla e cerca di sorprenderlo dalla distanza con un tocco sotto ma non inquadra la porta.6? Doppia occasione– Prima Vitale cerca il cross per Tumminello che in spaccata non arriva all’impatto col pallone.