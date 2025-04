Quotidiano.net - Pasqua e ponti di primavera: guida di RimborsoAlVolo per risparmiare sui voli

In vista dellae dei prossimidi, società specializzata in trasporto aereo, ha realizzato unapratica per aiutare i cittadini asulla spesa per ie organizzare al meglio le partenze. "La pianificazione è la chiave del successo di qualsiasi viaggio. Prenotare i biglietti aerei con largo anticipo può farmolto denaro e garantire una maggiore scelta di. Altro fattore importante è la scelta degli aeroporti, specie per idiretti all'estero: volare da scali secondari, come Bergamo o Bologna, può abbattere notevolmente i costi rispetto a partire dai principali hub" - spiega. Attenzione poi ai bagagli: "ogni compagnia aerea ha le proprie regole riguardo al peso e alle dimensioni del bagaglio. È importante conoscerle per evitare spiacesorprese al check-in e, soprattutto, multe salate in caso di superamento del peso massimo consentito".