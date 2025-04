Lanazione.it - Firenze, il film Arsa in anteprima al cinema della Compagnia

Leggi su Lanazione.it

, 5 aprile 2025 - Il nuovodel duo artistico Masbedo inalLa, martedì 8 aprile, alle ore 19 alla presenza del cast. Masbedo è un duo artistico di spicco nel camporicerca dell’arte visuale e dell’immagine in movimento internazionale, formato da Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni. I Masbedo, che con il loro lavoro vanno ad indagare sull’ibridazione dei linguaggi artistici - video, installazione, immagini in movimento, performance, teatro d’avanguardia, sound design – hanno individuato nel rapporto trae arte un’area di ricerca privilegiata, letta come spazio di fusione degli elementi socio – antropologici con quelli intimi e poetici. Dopo il primoTralalà (del 2012, girato in Islanda, nel quale si denuncia la crisi del sistema economico occidentale), Masbedo presentano in sala, in, il loro secondo lungometraggio,