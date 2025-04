Castro Inter l’attaccante in dribbling sul futuro | Se mi piacerebbe giocare con Lautaro? I nostri infortuni ci hanno impedito di farlo con l’Argentina Il fatto che diversi top club mi seguano…

Castro Inter, l’attaccante in dribbling sul futuro: il centravanti del Bologna risponde così sull’Interesse dei top club nei suoi confrontiIntervistato da Sport Mediaset in vista dei prossimi impegni che vedranno il suo Bologna sfidare tutte le squadre che occupano le zone alte della classifica della Serie A, Santiago Castro va in dribbling sulla domanda diretta relativa ad un suo futuro nel calciomercato Inter.DECIDERE LO SCUDETTO? – «Non lo so, noi pensiamo di partita in partita e di provare a vincere tutte le gare che verranno per provare ad arrivare in Champions».IO PARAGONATO A Lautaro, SE MI piacerebbe giocare UN GIORNO INSIEME A LUI? – «Mi spiace per il suo infortunio che, unito al mio, ci ha impedito di giocare con l’Argentina. Dobbiamo solo aspettare qualche giorno per giocare insieme. Internews24.com - Castro Inter, l’attaccante in dribbling sul futuro: «Se mi piacerebbe giocare con Lautaro? I nostri infortuni ci hanno impedito di farlo con l’Argentina. Il fatto che diversi top club mi seguano…» Leggi su Internews24.com di Redazioneinsul: il centravanti del Bologna risponde così sull’esse dei topnei suoi confrontivistato da Sport Mediaset in vista dei prossimi impegni che vedranno il suo Bologna sfidare tutte le squadre che occupano le zone alte della classifica della Serie A, Santiagova insulla domanda diretta relativa ad un suonel calciomercato.DECIDERE LO SCUDETTO? – «Non lo so, noi pensiamo di partita in partita e di provare a vincere tutte le gare che verranno per provare ad arrivare in Champions».IO PARAGONATO A, SE MIUN GIORNO INSIEME A LUI? – «Mi spiace per il suoo che, unito al mio, ci hadicon. Dobbiamo solo aspettare qualche giorno perinsieme.

?? Castro vuole solo l’Inter! Il Bologna fa il prezzo, Asllani come possibile contropartita. Inter, David si complica: tutto su Castro?. NEWS – Loftus, Vlahovic, Castro, Retegui, Pulisic, Embolo, Man, Pavlovic e su Fiorentina-Inter…. I GIOVANI CHE STANNO LASCIANDO IL SEGNO. Castro Inter, l'attaccante in dribbling sul futuro: parole. Castro, addio Bologna: arriva il salto in una big di Serie A!. Ne parlano su altre fonti

Inter: e se il nuovo attaccante non fosse né Lucca né Castro? - L’Inter sta monitorando diverse opzioni per l’attacco, ma c’è un nome inaspettato che potrebbe stravolgere i piani estivi. L’Inter ha messo in cima alla sua lista dei desideri un attaccante per l’est ... (msn.com)

Inter: Castro è l’uomo giusto? Tanti i dubbi sull’argentino - L’ex difensore Alessandro Costacurta ha espresso il suo parere sulle qualità dell’attaccante che viene accostato con forza ai nerazzurri. L’Inter si prepara ad affrontare il prossimo mercato estivo co ... (msn.com)

Santiago Castro e l’Inter: un futuro già scritto? - Il giovane Santiago Castro, soprannominato Torito per la sua grinta e il suo stile di gioco, sta vivendo un momento magico. (news-sports.it)