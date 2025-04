Metropolitanmagazine.it - Chi è il coreografo Carlos Diaz Gandia, dal successo alla vita privata, è fidanzato?

nasce a Valencia nel 1995. Fin da piccolo coltiva un grande amore per la danza e a soli 14 decide di seguire gradualmente questa grande passione.diventa quindie insegnante di ballo e inizia a collaborare con artisti di nicchia come Mala Rodríguez. La sua popolarità cresce ediventa undi fama internazionale. A seguire collabora quindi con grandi artisti come Nathy Peluso, molto conosciuta in Argentina.Graziesua bravura,viene chiamato in Italia per lavorare con Mahmood al videoclip di Clan e dal 2021 diventa ufficialmente il suorealizzando i passi di danza di brani come Tuta Gold e RA TA TA. Ma questo è solo l’inizio: successivamenteviene chiamato a creare la coreografia di Sesso e Samba, di Gaia con Tony Effe e, nel frattempo, lavora anche con Feid & Rema, Lola Indigo e l’attore Will Smith.