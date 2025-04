Da sola o con l’Europa? I dilemmi di Giorgia Meloni sui dazi | la nuova puntata di A microfoni spenti

"A microfoni spenti" è il nuovo Podcast di Fanpage.it che racconta storie, retroscena e curiosità: il dietro le quinte della politica italiana. In questa puntata parliamo delle conseguenze dei dazi imposti da Donald Trump e della strategia di Giorgia Meloni per limitare i danni sull'economia italiana.

