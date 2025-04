Quotidiano.net - Strage di paramedici a Rafah, video choc smentisce l’Idf: “Ambulanze con i lampeggianti accesi”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 aprile 2025 - Unpubblicato dal New York Timesl'Idf sulladi soccorritori palestinesi a, nel sud di Gaza, il 23 marzo. Le Forze di difesa di Israele avevano giustificato l'intervento costato la vita a 15 trae vigili del fuoco, parlando di un raid contro miliziani, che non risultano tra le vittime. Secondo il tenente colonnello Nadav Shoshani i veicoli "avanzavano in modo sospetto verso le truppe senza fari o segnali di emergenza", per questo sono stati fatto bersaglio dai soldati israeliani. Ma ilpresentato dalla Mezzaluna Rossa Palestinese in una conferenza stampa alle Nazioni Unite, e proposto dal NYT, svela un’altra verità: lee i mezzi dei vigili del fuoco palestinesi erano contrassegnati e avevano le luci di emergenza accese.