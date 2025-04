Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Ilaria Sula, gli investigatori stanno valutando la posizione dei genitori dell'ex

Un interrogatorio fiume. Cinque ore davanti al giudicee indagini preliminari per una confessione che adesso dovrà essere verificata dagli inquirenti. "L'ho aggredita alle spalle, uccidendola in uno scatto d'ira provocato dalla gelosia dopo aver visto un messaggio sul suo cellulare", ha detto Mark Samson - il ventitreenne in carcere per avere ucciso la studentessa- "l'ho accoltellata la mattina del 26 marzo", è la sua versione, "con il coltello da cucina che avevo preso per la colazione". Samson, durante l'interrogatorio di convalida del fermo, ha detto di aver fatto tutto da solo: ha raccontato di aver uccisoin camera, di aver nascosto il corpo in un trolley avvolto da sacchi neri e di essere arrivato sui Monti Prenestini - un luogo che conosceva - per abbandonarlo in una scarpata.